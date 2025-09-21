Un Boeing 777 de Ethiopian Airlines que partió de San Pablo con destino a Buenos Aires, declaró el alerta por mínimo de combustible y pasó a solo 213 metros por varias localidades bonaerenses antes de aterrizar en Ezeiza.

Un vuelo de Ethiopian Airlines que cubría la ruta San Pablo-Buenos Aires generó gran sorpresa este sábado por la noche al realizar un extenso rodeo sobre territorio bonaerense y descender a una altitud inusualmente baja en medio de una fuerte tormenta, antes de aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

Se trató del vuelo ET506, operado por un Boeing 777-260 (LR), que había declarado una emergencia por mínimo de combustible. El avión finalmente logró aterrizar en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini a las 20:59, con la intervención de los protocolos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Según fuentes del caso, el arribo se concretó sin novedades y se garantizó en todo momento la integridad de los pasajeros y la tripulación.

El vuelo, que partió desde el Aeropuerto Internacional de Guarulhos en San Pablo, tenía una duración estimada de 2 horas y 32 minutos, pero el trayecto se extendió a 3 horas y 29 minutos, de acuerdo con datos de FlightRadar24. El retraso se debió a una serie de desvíos que la aeronave realizó antes de aproximarse a su destino.

El avión, que cubre la ruta Adís Abeba - San Pablo - Buenos Aires, tomó un rumbo inusual al ingresar al espacio aéreo argentino. En lugar de dirigirse directamente a Ezeiza, sobrevoló varias localidades del sur y oeste del Conurbano. Testigos y medios locales confirmaron que pasó por La Plata, General Belgrano, Saladillo, Roque Pérez, Lobos, Cañuelas, San Vicente, Presidente Perón, Esteban Echeverría, Lomas de Zamora, La Matanza, Exaltación de la Cruz, Campana y Zárate.

La maniobra fue particularmente llamativa por la baja altura a la que se realizó en ciertos tramos. Al sobrevolar el partido de La Matanza, el avión descendió hasta los 700 pies, es decir, aproximadamente 213 metros, una altitud inusualmente baja para un vuelo comercial. Esta situación generó alarma y sorpresa entre los vecinos de la zona.

“Pasó por Casanova, pensé que se caía”, escribió una usuaria en Instagram al presenciar el paso del Boeing a poca distancia del suelo, en una zona densamente poblada y bajo condiciones meteorológicas adversas. Fuentes cercanas a la operación indicaron que el desvío y la baja altura se habrían producido para evitar una formación de tormenta.

Durante las maniobras finales, el aeropuerto de Ezeiza cerró temporalmente sus operaciones entre las 20:55 y las 21:15 para dar prioridad al aterrizaje de emergencia. Los equipos de salvamento y control terrestre permanecieron en alerta hasta que la aeronave tocó tierra de forma segura, sin que fuera necesaria su intervención.