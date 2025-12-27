Vivir fuera de la Capital Federal ya no es una obligación por espacio, sino una elección de estilo de vida. Tras el impulso de la pandemia, la búsqueda de verde y aire puro se consolidó gracias a la flexibilidad laboral. Sin embargo, el mercado inmobiliario actual muestra una tendencia clara: el bolsillo manda sobre el mapa.

Según el último informe de Zonaprop (tercer trimestre de 2025), y que adelantó el diario La Nación, el 66% de los compradores en el AMBA busca propiedades que no superen los US$175.000, concentrándose el mayor interés (35%) en unidades de hasta US$100.000. Y el partido de Quilmes figura entre los de arriba.

El mapa de la demanda: ¿Dónde busca la gente?

La preferencia varía drásticamente según la zona del Gran Buenos Aires (GBA):

* GBA Norte: Es la zona aspiracional. El 48% de los interesados busca propiedades que superen los US$175.000. Solo el 22% apunta a opciones de bajo costo (menos de US$100k).

* GBA Oeste y Sur: Aquí la lógica es inversa. El 58% de las búsquedas se concentra en el rango inferior a los US$100.000, buscando maximizar el valor del metro cuadrado.

Los mejores municipios para vivir (Ranking UBA 2025)

No todo es precio; la calidad de gestión también cuenta. El Índice de Gestión Estratégica de Ciudades de la UBA calificó a los municipios (de 0 a 5 puntos) basándose en infraestructura, seguridad, economía y medio ambiente.

El Top 5 del Conurbano:

1. Vicente López: 3,39 pts (Líder en tecnología e instituciones).

2. Tres de Febrero: 3,34 pts (Destacado en desarrollo económico).

3. San Isidro: 3,32 pts.

4. San Miguel: 3,20 pts.

5. Quilmes: 3,03 pts.

Quilmes es la cuarta localidad del conurbano elegida como de las mejores para vivir