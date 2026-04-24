Un operativo de rutina de la Policía Bonaerense en el partido de San Vicente terminó con la aprehensión de un funcionario público. Se trata de Eugenio Esteban Fernández (57), actual concejal de La Libertad Avanza en el municipio de Presidente Perón, quien circulaba en un vehículo con pedido de captura vigente.

La interceptación se produjo en el cruce de la Ruta 58 y Juan Pablo II. Efectivos del Comando de Patrullas local detuvieron la marcha de un Renault Sandero color azul oscuro. Al verificar los datos en el sistema, los agentes confirmaron que el rodado tenía un pedido de secuestro activo desde el 25 de marzo de 2024, a solicitud del Juzgado Federal N° 2 de Lomas de Zamora.Además del estado del vehículo, la situación de Fernández se complicó al presentar la documentación:

Los efectivos detectaron anomalías en la numeración de la cédula automotor, y tras una revisión exhaustiva, se determinó que el documento era apócrifo.

Situación judicial

El concejal fue trasladado a la dependencia policial y el vehículo quedó incautado. La causa fue caratulada como “Encubrimiento y averiguación de ilícito”, bajo la intervención de la UFI descentralizada N°1 de San Vicente.

La justicia ordenó peritajes sobre el rodado y la documentación para establecer responsabilidades y determinar cómo el funcionario libertario obtuvo el vehículo y la cédula falsa.