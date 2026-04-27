El intendente de Berazategui, Carlos Balor, mantuvo una reunión con autoridades de la Asociación Judicial Bonaerense del Departamento Judicial Quilmes, en el marco de una agenda orientada a consolidar y fortalecer los lazos institucionales con distintos sectores.

De la reunión participaron Gustavo Gil, secretario general; Federico Benguria, secretario de Organización; Nahuel Staffa, secretario provincial de Acción Social; y el subsecretario de Asesoría Letrada y titular de la Coordinación de Cuestiones Jurídicas de Familia del Municipio, Estaban Ayala.

Allí, Carlos Balor destacó la continuidad de este vínculo institucional que históricamente mantuvo la gestión municipal con el gremio de los judiciales.

Durante el encuentro se reafirmó la importancia de sostener el diálogo permanente entre el Municipio y las entidades representativas de los trabajadores judiciales, siguiendo una línea de articulación institucional que permita avanzar en temas de interés común y mantener abiertos los canales de intercambio.