Junto a vecinos y vecinas, el intendente Juan José Mussi inauguró un nuevo pavimento en la localidad de Sourigues, que se extiende sobre la calle 221 A (sin salida) y 259. La obra fue realizada con inversión municipal.

"Estoy muy feliz de estar acá. Estas son cuadras que es necesario pavimentar, son importantes. Aquí viven nuestros vecinos", aseguró Mussi. Y afirmó: "Vamos a seguir; nosotros no nos olvidamos quiénes somos, de dónde venimos y quiénes nos apoyaron. Les agradezco el apoyo de todos estos años. Estas cosas nos emocionan porque sabemos que estamos haciendo algo bien. Estas obras son algo que los vecinos no podrían pagar. Muchas gracias, un abrazo enorme".

Seguidamente, Dionino Armellini -vecino y colaborador en la Iglesia Capilla Cristo Rey-, expresó: “Hoy inauguramos una obra muy importante para nosotros: el pavimento y también las cloacas. Ahora, cuando llueve vamos a poder ir a la Misa en la Capilla Cristo Rey. Gracias, Dr. Mussi, por su buena voluntad y la colaboración de todo el Municipio”. Asimismo, la vecina Vilma Gauto -subdelegada del Club Sourigues- manifestó: “La verdad es que estamos muy contentos por la inauguración del asfalto de la cuadra. Los vecinos estamos muy alegres; le pedimos al Intendente que no baje los brazos, que siga con todo lo que está haciendo, muchas gracias”.

La Municipalidad de Berazategui realiza estas obras en distintos puntos del distrito, mediante fondos municipales, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos y vecinas. Además, generan empleo.