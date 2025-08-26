El candidato a concejal de Quilmes por el partido Nuevos Aires, Juan Bernasconi, presentó sus propuestas para transformar el distrito y realizó un pedido directo a los vecinos: “Quiero llegar al Concejo Deliberante para que Quilmes vuelva a brillar. El próximo 7 de septiembre, les pido que me acompañen con su voto para que juntos construyamos una ciudad más segura, con trabajo y con futuro”.

Bernasconi advirtió que la inseguridad “es hoy la principal preocupación de los quilmeños” y remarcó que la Patrulla Urbana, a pesar de la vocación de sus agentes, no cuenta con las herramientas necesarias para proteger a los vecinos: “Vamos a darle a nuestra Patrulla Urbana equipamiento moderno, como armas no letales tipo Taser, autorizadas por la legislación nacional y provincial. Con capacitación, control y protocolos claros, los agentes podrán intervenir de verdad para cuidar a cada quilmeño. Basta de una fuerza que sólo mira: queremos una fuerza que actúe y resuelva”, afirmó. En sus propuestas, Bernasconi también puso el foco en el desarrollo económico y la generación de empleo local: “Quilmes perdió vitalidad y proyección. Desde Nuevos Aires, proponemos un plan integral de desarrollo de La Ribera y la zona estratégica de la autopista Buenos Aires-La Plata”, aseguró. La propuesta contempla beneficios fiscales para PyMEs y emprendedores; la creación de un Fondo Municipal para Emprendimientos Innovadores; articulación con universidades y la creación de parques industriales y tecnológicos. “Queremos un Quilmes innovador, dinámico, que genere trabajo de calidad y que brinde oportunidades a cada vecino. No más jóvenes que se van porque no encuentran futuro acá: vamos a poner de pie a Quilmes”, enfatizó. Bernasconi también ratificó su compromiso con la autonomía de San Francisco Solano: “Es hora de que sea municipio, con su propio intendente, Concejo Deliberante y presupuesto. Vamos a trabajar para que los recursos que se generan en Solano se inviertan en Solano”, afirmó.

Con firmeza, Bernasconi cerró su mensaje a los vecinos: “Sé que Quilmes puede estar mejor. Con decisión política y con el apoyo de cada vecino, vamos a recuperar la seguridad, vamos a generar trabajo y vamos a hacer que nuestros barrios vuelvan a brillar. El 7 de septiembre les pido que me acompañen con su voto. Juntos vamos a escribir una nueva historia para Quilmes”.