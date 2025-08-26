Se abrieron los sobres de licitación para la obra de rehabilitación del Acueducto Pereyra (Etapa I). Es una obra solicitada por el intendente Juan José Mussi al gobernador Axel Kicillof. Fue durante un acto que se desarrolló en el Ministerio de Infraestructura de la provincia de Buenos Aires, donde estuvo el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad de Berazategui, Ing. Sergio Faccenda.

El acueducto ubicado en la localidad de Pereyra es una cisterna de bombeo que provee agua a toda la ciudad. Las obras de reacondicionamiento tienen como objetivo mejorar la distribución de este recurso en los barrios, ya que a través de plantas de rebombeo se llega a cada hogar de Berazategui.

En ese marco, Faccenda informó: "El Gobierno nacional se retiró del proceso de licitación, pero hoy tenemos un Estado presente de la mano del gobernador Kicillof. Es una felicidad enorme para Berazategui; el acueducto tenía muchos años y averías constantes. Hoy nos vemos próximos al comienzo de esta obra emblemática. Este acueducto recorre casi las dos terceras partes del distrito, le da agua a casi toda la población".

Asimismo, la directora provincial de Agua y Cloacas, Graciela Ambrosolio, afirmó: "Licitamos una obra muy esperada por Berazategui: la repotencialización del Acueducto Pereyra, que hace muchos años sufre averías y pérdidas en una zona central del distrito. Es una obra muy necesaria. Tuvimos dos ofertas; esperamos adjudicarla pronto y que sea una realidad".

El proyecto de obra implica el reemplazo de la actual impulsión por método de relining, con todos los empalmes y derivaciones que permitan poner en servicio a la nueva cañería sintética flexible a ejecutar. El objetivo es evitar los cortes por rotura de la cañería y mejorar el caudal y presión requerido del suministro de agua potable que brinda la Municipalidad en las localidades de Gutiérrez, Sourigues, Hudson, Ranelagh y Berazategui Oeste. La incorporación de esta tecnología sobre la conducción existente ofrece una repotenciación de la cañería, aumentando la presión de trabajo.