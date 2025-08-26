La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a la secretaria de Desarrollo Urbano y Obra Pública, y candidata a 1ª Concejala por Fuerza Patria Quilmes, Ceci Soler, visitaron este martes la Cristalería Cooperativa “El Progreso” LTDA, ubicada en Carbonari 995, en Ezpeleta, donde dialogaron con sus directivos y trabajadores acerca de la actualidad social y económica del país.

En este sentido, Mayra señaló que conversaron “sobre las dificultades que la actual política económica representa para todos aquellos que producen, generan trabajo y comercian con el exterior. Vamos a seguir al lado de nuestras empresas locales, articulando y haciéndonos eco de sus reclamos”.

“Esta evidencia que ha surgido de lo de las coimas de la hermana de Milei y todo el círculo que la rodea es tragicómico, porque no es que le están sacando capital al FMI. Lo que están haciendo es sacarle las pensiones a las personas con discapacidad, es de lo más bajo”, indicó Mayra, al referirse al escándalo sobre presuntas coimas que surgió en las últimas horas y que implica al Gobierno Nacional.

En tanto que el presidente del consejo de la administración de la Cooperativa, Walter Cortez, agradeció la visita de la Intendenta y explicó: “Para nosotros es un honor recibirla desde nuestra planta, porque no es muy común que la gente que gobierna nuestro país visite las fábricas y que venga a escuchar al pueblo; nosotros somos parte de eso, porque somos trabajadores de muchos años”.

Actualmente la empresa cuenta con un total de 139 trabajadores distribuidos en turno mañana y tarde, y elabora productos de cristalería fina, cristalería para gastronomía, productos de iluminación, regalería y perfumería con las mejores materias primas, resultando de ello uno de los mejores vidrios refinados del país. Además, sus productos pueden hallarse en países como Estados Unidos, Cuba, Chile y Uruguay, entre otros.

En cuanto a su historia, “El Progreso” se dedica a la elaboración artesanal de productos de vidrio desde abril de 1947, siendo la primera cooperativa del vidrio registrada en el distrito y conservando las técnicas milenarias del modelado a mano del vidrio que son muy bien apreciadas por los más exigentes mercados del mundo. Esta empresa nació gracias a un grupo de operarios de la fábrica Rigolleau, de Berazategui, que al ver que la fabricación artesanal de artículos de vidrio se estaba perdiendo frente a los procesos de automatización, decidió mantener vivo el oficio que habían aprendido desde pequeños.

Participaron también de la actividad la subsecretaria de Control Ambiental, Iris Bejarano; el director de Economía Social, Acción Cooperativa y Empleo, Franco Bogado; la presidenta del bloque de concejales de UP en el HCD local, Eva Mieri; el candidato a concejal suplente de Fuerza Patria Quilmes, Jorge Richi, y el secretario de la Cristalería Cooperativa “El Progreso” LTDA, Daniel Quiroga.