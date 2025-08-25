Familiares de los fallecidos en la tosquera de Scarpato movilizarán el jueves a la Municipalidad de Florencio Varela recordando la tragedia que costó la vida de Antonio Ezequiel Morello (10) y su hermano Juan Carlos (12), de Miguel Ángel Vergara (17) y Lucas Mansilla (32) al cumplirse 16 años de los hechos. La convocatoria, que incluye una marcha y el reclamo de la implementación de un proyecto presentado por Graciela, mamá de Miguel Vergara exige la clausura definitiva de la tosquera.

El reclamo es impulsado por Graciela, madre de Miguel Vergara, y se centra en un proyecto presentado para la clausura definitiva de la tosquera, un lugar que ha sido escenario de varias tragedias.

El espejo de agua situado en las calles Amenábar y Oliden en el barrio Villa Hudson, se llevó muchas vidas desde su creación. Aseguran que ronda la treintena, pero nadie sabe con exactitud cuántas personas han perecido en la tosquera "de Scarpato".

Las tosqueras, que son grandes excavaciones creadas para la extracción de un material de construcción llamado tosca, representan un grave peligro para la vida humana y el medio ambiente. La falta de señalización y de cerramientos en estos lugares ha provocado numerosas tragedias.