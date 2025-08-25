Lanús Gobierno cuenta con la tarjeta ¡Descuentos Juves! para que las y los adolescentes de 12 a 18 años de edad consigan importantes beneficios en comercios y locales adheridos.
Con la presentación de la credencial, se accede a un 15 por ciento en librerías y barberías los lunes y martes, respectivamente. El ahorro se extiende a los locales gastronómicos donde, todos los viernes, se aplica una quita del 10 por ciento.
Las personas que quieran obtener el carnet tienen que enviar un mensaje de WhatsApp al teléfono 115914-7826 y seleccionar la opción TARJETA DE BENEFICIOS.
Luego, deben ingresar su número de DNI (sin puntos ni espacios) y confirmar que los datos ingresados sean correctos. Finalizada la gestión, la asistente virtual La Muni enviará la credencial al celular.
Librerías adheridas:
- Librería TXT
(Cnel. D´Elía 2169, Valentín Alsina).
- Librería Caraza
(Tagle 3816, Lanús Oeste).
- Librería Wally
(Tagle 3940, Lanús Oeste).
- Barquito de Papel
(Ministro Brin 3021, Lanús Oeste).
- Librería Abril
(Av. San Martín 3880, Lanús Oeste).
- El arca de Noe
(Piñeiro 35, Lanús Oeste).
- Librería Batica
(Cnel. Beltrán 52, Remedios de Escalada).
- Librería Ardico
(Cnel. Beltrán 201, Remedios de Escalada).
- Librería América
(Berón de Astrada 2980, Remedios de Escalada
- Mirian
(Ituzaingó 1095, Lanús Este).
- Librería Lucho
(Gral. Deheza 2005, Lanús Este).
- Librería Giordano
(O´Higgins 2016, Lanús Este).
- El Emporio de la Bolsa
(Anatole France 1960, Lanús Este).
- Librería Algama
(Eva Perón 4586, Monte Chingolo).
Barberías adheridas:
- Raúl
(Av. Teodoro Sánchez de Bustamante 788, Gerli).
- Faraón Barbería
(Iberlucea 2965, Lanús Oeste).
- Imperio
(Av. 9 de Julio 2300, Lanús Oeste).
- Los 777 Barber
(Gdor. Irigoyen 146, Lanús Oeste).
- Goaster
(Cnel. D´ Elía 1843, Lanús Oeste).
- Iconic
(José María Moreno 15, Lanús Oeste).
- Barbería Rodríguez
(Berón de Astrada 2980, Remedios de Escalada).
- Match Barber
(Iberlucea 4490, Remedios de Escalada).
- Barber Rock
(Ituzaingó 1626, Lanús Este).
- Rocket Peluquería
(Eva Perón 4129, Monte Chingolo).
- Staff Color
(Eva Perón 3477, Monte Chingolo).
Comercios gastronómicos adheridos:
- Café Martínez
(Av. Tte. Gral. Juan Domingo Perón 2661, Valentín Alsina).
- Cepas
(Iberlucea 2844, Lanús Oeste).
- La Panera Rosa
(Iberlucea 2524, Lanús Oeste).
- Mimmas Cake
(2 de Mayo 2975, Lanús Oeste).
- La Farola Express
(Iberlucea 2896, Lanús Oeste).
- Storybrooke
(Gdor. Carlos Tejedor 225, Lanús Oeste).
- Francis
(Gdor. Llavallol 199, Lanús Oeste).
- Prosciutto
(Carlos Tejedor 125, Lanús Oeste).
- El Cabrón
(Juan de Garay 200, Remedios de Escalada).
- Brothers Hot Dog
(Cnel. Beltrán 309, Remedios de Escalada).
- Restaurant Club Lanús
(Av. 9 de Julio 1680, Lanús Este).
- La Farola Express
(Av. 9 de Julio 1601, Lanús Este).
- Café Martínez
(Ituzaingó 1365, Lanús Este).
- La Caffeteria
(Gral. Bernardo O`Higgins 1923, Lanús Este).
- El Campeón de la Pizza
(Av. 9 de Julio 1253, Lanús Este).
- Lo + Hot
(Oncativo 1898, Lanús Este).
- Neider Resto
(Av. Hipólito Yrigoyen 4100, Lanús Oeste).
- Umma
(Cnel. Ramos 18, Lanús Este)