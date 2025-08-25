Entregaron ropa de trabajo, máquinas y herramientas en la sede de UTEP Evita de Quilmes

Se hizo entrega de ropa de trabajo, maquinarias y herramientas a los trabajadores de la Cooperativa de Trabajo El Ombú LTDA. Participaron del acto de entrega, Nicolás García, candidato de Fuerza Patria Quilmes; Rosana Viublionnet, responsable de la Cooperativa en Quilmes; Marcelo Benítez, encargado; y Fabio González de UTEP (Unión Trabajadores de la Economía Popular).

La Cooperativa se encarga diariamente de limpiar, descacharrar y desmalezar los arroyos Giménez, IMPA, Monteagudo y sus aliviadores. "Evitando así desbordes, estancamiento de agua y posibles inundaciones", como dijeron https://elsuburbanodigital.com.ar/wp-content/uploads/2025/08/WhatsApp-Video-2025-08-25-at-18.04.22.mp4