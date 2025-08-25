En el marco de la contienda política actual, el Polo Social y Productivo Pedro Coria salió a banca a "Fuerza Patria" para neutralizar a Milei"Fuerza Patria" se activó en Florencio Varela, convocando a sus seguidores para consolidar su presencia en el distrito y "frenar" el avance de las políticas del presidente Milei.

El encuentro tuvo lugar en el Polo Social y Educativo Pedro Coria, un espacio que funciona como un punto de encuentro y desarrollo comunitario en Ingeniero Allan. Allí, referentes del movimiento, como Facundo Maximiliano Coria y Andrea Aldu Duarte, junto a Matías Schneeberger, secretario de Gobierno de Varela, y Fabio Romannitzlnader, discutieron la situación política y social que atraviesa el país y la provincia de Buenos Aires.

El principal objetivo de la reunión fue "llamar a votar a Fuerza Patria en Varela". La consigna se enmarca en la defensa de las políticas de gestión local y provincial, en contraposición a las medidas económicas y sociales impulsadas por el gobierno nacional.

Fuerza Patria, que en Varela lidera por el propio intendente Andrés Watson, busca consolidar su base de apoyo en el municipio.

Cabe mencionar que El Polo Social y Educativo "Pedro Coria", un espacio inaugurado recientemente en Ingeniero Allan, se ha convertido en un centro neurálgico para la organización de actividades de la agrupación, con eventos de mucha participación social y vecinal. Su rol como lugar de encuentro y capacitación es fundamental para la militancia de "Fuerza Patria" y la llegada a los vecinos del distrito.

En un contexto de alta polarización política, el movimiento varelense busca fortalecerse y demostrar que hay otro camino frente a las políticas de ajuste, priorizando la inversión en educación, salud y el desarrollo social. El encuentro del sábado fue un claro mensaje de que en Florencio Varela, la militancia se activa para "frenar a Milei" en las urnas.