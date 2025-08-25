En los Tribunales Quilmeños, desde hace tiempo viene avanzando una muy seria causa de abuso contra un fuerte empresario del Parque Industrial de Quilmes por parte de una empleada a la que echó por haberlo denunciado en la justicia

El expediente tomó en los últimos meses una importante velocidad debido a testimonios, pruebas y otras cuestiones, sumado a las pericias psicológicas que, según fuentes judiciales, fueron contundentes y expusieron la verdadera psiquis del agresor.

El escándalo que podría explotar en unos días , incluso con una rueda de prensa de la víctima para exponer el tema públicamente, tiene en vilo a industriales, empleados y a gran parte del poder judicial.