El Defensor del Pueblo de Avellaneda, Daniel García, se refirió respecto a los nuevos y escandalosos hechos de corrupción que involucran a la hermana del Presidente de la Nación, Javier Milei y al titular de la Cámara de Diputados de la Nación, Adrián Menem, que como consecuencia de los audios que se dieron a conocer en las últimas horas, no solo dejan al descubierto maniobras de coimas millonarias y que involucran a la Agencia Nacional de Discapacidad.

Al respecto manifestó Daniel García: “mientras las personas con discapacidades son abandonadas mientras faltan recursos, sillas de ruedas, tratamientos, y se dilata de aprobación de pensiones, los fondos públicos terminan en los bolsillos de funcionarios y privados.”

Y agregó: “Esto sin lugar a dudas, es corrupción y negocio sucio. Es traición al pueblo. Traición a los más vulnerables. Mientras se habla de inclusión, se practica la exclusión y mientras se prometen derechos, se roban vidas.

¡¡BASTA DE COIMAS!! ¡¡ BASTA DE IMPUNIDAD!! ¡¡BASTA DE ROBARLES A LOS MAS VULNERABLES!!

Finalmente, el Defensor del Pueblo de Avellaneda, se refirió también a la situación que atraviesa PAMI, manifestando que “resulta claro el abandono de los abuelos. Todos estos negociados los afecta directamente a ellos. Toda la situación de coimas con los remedios de los jubilados los golpea en forma directa, vulnerando su derecho a la salud”

Para culminar dijo García: “Me gustaría no hablar de corrupción sino de vida”

“Lo que vive el país no es corrupción, es crimen social”

Prensa Defensoría del Pueblo de Avellaneda