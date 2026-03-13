El Instituto Nacional de Rehabilitación (INAR) es un lugar de excelencia en el tratamiento y rehabilitación de personas afectadas por Accidente Cerebrovascular (ACV). Con 35 años de experiencia, INAR ofrece un enfoque transdisciplinario y personalizado para abordar las secuelas del ACV, promoviendo la recuperación física, la reintegración social y la reconstrucción del proyecto de vida de cada paciente.

"En INAR, trabajamos para que cada persona recupere su autonomía y calidad de vida", destacó Miguel Ángel Acanfora, director mñedico de INAR. "Nuestro compromiso es brindar un servicio de excelencia, con calidez humana y tecnología de vanguardia, para mejorar la vida de quienes nos confían su rehabilitación".

Servicios de INAR

- Servicio de Internación: seguimiento clínico y terapéutico permanente

- Hospital de Día: tratamiento intensivo supervisado para pacientes ambulatorios

Un lugar de excelencia

INAR cuenta con un equipo de profesionales altamente capacitados y una infraestructura diseñada para brindar un entorno accesible y confortable para los pacientes. Nuestro enfoque transdisciplinario incluye médicos fisiatras, neurólogos, psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales y fonoaudiólogos, entre otros.

Contacto y sitio web: https://www.inar.com.ar/