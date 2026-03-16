La mora en los préstamos a familias en Argentina alcanzó un récord del 6,6% en enero, el más alto en dos décadas, según datos del Banco Central. Esto se debe a la caída del poder adquisitivo y el creciente endeudamiento de las familias, que recurren al crédito para cubrir gastos básicos.

Un Problema que se agrava

La morosidad de los créditos a familias se duplicó en apenas unos meses, lo que encendió alertas en el sistema financiero. Los sectores más afectados son las tarjetas de crédito y los préstamos personales, con niveles de mora que superan ampliamente los de otros segmentos del crédito.

Causas del aumento de la mora

- Pérdida del poder adquisitivo

- Mayor uso del crédito para sostener el consumo cotidiano

- Tasas de interés elevadas

- Salarios que no crecen al ritmo de la inflación

Medidas de los Bancos

- Endurecimiento de los controles para otorgar créditos

- Mayores requisitos para acceder a créditos

- Límites más estrictos en tarjetas

- Refuerzo de los mecanismos de cobranza

Señales de Alerta en el Sistema Financiero

El aumento de la mora es un indicador de la presión creciente sobre la situación financiera de los hogares y podría anticipar tensiones económicas más amplias. Los bancos están tomando medidas para mitigar el riesgo, pero la situación sigue siendo preocupante.