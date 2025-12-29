Lanús Gobierno informa que durante el viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de enero, de 17 a 19, se llevará adelante la clásica visita de los Reyes Magos por los diversos barrios del distrito, con el objetivo de que los niños y las niñas puedan acercarse a conocerlos, dejarles sus cartas y disfrutar en familia.

El viernes el evento se desarrollará en los Centros Comerciales Caraza (Tagle y 1° de Mayo) y San Martín (avenida San Martín y Don Orione) de Lanús Oeste; mientras que el sábado se hará en los Centros Culturales Leonardo Favio (avenida 25 de Mayo N° 131) de Lanús Oeste y 9 de Julio (avenida 9 de Julio y Oncativo) de Lanús Este.

El domingo tendrá lugar en el Parque Central Las Colonias (Salta y Purita) de Remedios de Escalada y en la sede NIDO (Pitágoras N° 4500) de Monte Chingolo. Finalmente, el lunes se realizará en la plaza Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000) de Valentín Alsina.