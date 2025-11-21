Lanús Gobierno informa que desde este viernes 21 y hasta el domingo 23 de noviembre se realizará una nueva edición de la tradicional Feria de Artesanías, Paseo de Compras y Puestos Gastronómicos en diversos espacios públicos del distrito, con el objetivo de que los vecinos y las vecinas puedan adquirir productos elaborados por las y los emprendedores locales a precios populares.

Durante el viernes y sábado, la Feria de Artesanías se concretará en las plazas Constitución (avenida Tte. Gral. Juan Domingo Perón N° 3000, Valentín Alsina, de 11 a 19:30), Sarmiento (avenida 9 de Julio N° 1900, Lanús Este, de 11 a 19:30) y Mariano Moreno (avenida Hipólito Yrigoyen N° 6200, Remedios de Escalada, de 10 a 21). En las mismas ubicaciones, el viernes, sábado y domingo se desarrollará la Feria de Emprendimientos y Puestos Gastronómicos, la cual se extenderá de 11 a 00.

También el sábado estarán disponibles los Paseos de Compras Auyero (Parque Central Las Colonias en Córdoba N° 2300, Remedios de Escalada, de 9 a 20), 29 de Septiembre (29 de Septiembre N° 2100, Lanús Este, de 10 a 18) y Del Oeste (Joaquín V. González N° 2900, Lanús Oeste, de 13 a 16:30).

A su vez, el domingo se desarrollará la Feria de Artesanías en las plazas Mariano Moreno y Constitución, de 10 a 21 y el Paseo de Compras Auyero, de 9 a 20. Cabe mencionar que, en caso de lluvia, las actividades quedarán suspendidas.