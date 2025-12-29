Un nuevo operativo de limpieza integral se llevó adelante en diferentes zonas del distrito como parte del programa Quilmes Limpio, y contó con la supervisión de la intendenta interina local, Eva Mieri, poniendo de relieve un Estado Municipal presente y eficiente.

“Los días lunes y jueves Servicios Públicos está realizando operativos permanentes y constantes. Primero hablando con los vecinos para que sepan la herramienta municipal con la que pueden contar y después respondiendo a las demandas que llegan a través de nuestras distintas redes sociales y desde el SUAV (Sistema Único de Atención al Vecino). Estamos haciendo distintas acciones y trabajando con la comunidad, no solo cumpliendo con los distintos reclamos, sino también co-construyendo una ciudad más linda, limpia y ambientalmente responsable”, aseveró Eva Mieri, que acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García, recorrieron las tareas que se realizaron en Barrio Parque Calchaquí, en el cuadrante comprendido por Triunvirato, Lafinur, Calchaquí y Camino General Belgrano.

Por su parte, García expresó: “Estamos hablando con los vecinos y llevándoles el volante del 0800-999-5656, para puedan hacer su reclamo. Esto es parte del despliegue que hacemos toda la semana, y más en esta fecha más festiva, donde los vecinos cortan el pasto, limpian su patio, lo ponen lindo para recibir a sus familiares en estas fiestas tanto de Navidad como de Año Nuevo. Estamos reforzando esa tarea de limpieza en la calle, más el barrido, alumbrado y desmalezado. Esto es parte del programa Quilmes Limpio, que impulsa a nuestra intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, y también a nuestra intendenta interina Eva Mieri”. Por su parte, García expresó: “Estamos hablando con los vecinos y llevándoles el volante del 0800-999-5656, para puedan hacer su reclamo. Esto es parte del despliegue que hacemos toda la semana, y más en esta fecha más festiva, donde los vecinos cortan el pasto, limpian su patio, lo ponen lindo para recibir a sus familiares en estas fiestas tanto de Navidad como de Año Nuevo. Estamos reforzando esa tarea de limpieza en la calle, más el barrido, alumbrado y desmalezado. Esto es parte del programa Quilmes Limpio, que impulsa a nuestra intendenta en uso de licencia, Mayra Mendoza, y también a nuestra intendenta interina Eva Mieri”.

Durante la jornada, distintas cuadrillas de trabajadores de Servicios Públicos realizaron tareas de desmalezado, levantamiento de escombros y limpieza de microbasurales, con un gran despliegue de maquinaria y personal. Durante esta jornada, además de los trabajos en Barrio Parque Calchaquí, se desarrollaron tareas en otros puntos del distrito, tales como: el barrio Naval, de Quilmes Este; en la zona de La Ribera, en el sector de la costanera; repaso de espacios verdes como la plaza La Esperanza, de Ezpeleta (Necochea, Florida, Costa Rica y Condarco), Orbea, de Ezpeleta Este, (Florida, Miguel Cané y Cuba); y la De las Lágrimas, en San Francisco Solano, (avenida San Martín y calle 889).

Asimismo, también en Solano, se trabajó en el cuadrante de calles 850, 844, Donato Álvarez y el arroyo Las Piedras; en Ezpeleta, en Caracas y Cuba, también sobre Avenida Francia, desde Centenario a Calchaquí, y el bulevar del barrio Enrique Muiño. En la misma línea, se llevaron adelante tareas de barrido y recolección de ramas en la zona de Villa La Florida, sobre 883, de 850 a 844 y sobre 846, de 883 a 886.

El operativo fue bien recibido por los vecinos. Sergio Di Donato, uno de los lugareños presentes, comentó: “Se ve bastante presencia de los operativos, acá limpiando la zona, los reclamos se responden bastante rápido. A partir del momento que comienzan estos operativos, se empieza a ver las ramas ya no están en la calle o las veredas, la fumigación, que también pasó hace un rato, se está viendo esa presencia”.

Participaron también de la actividad el subsecretario de Bases Operativas, Nelson Chávez; el director Bases Operativas Regional Quilmes Oeste, Nicolás Goñi, y su par de la Base Operativa Quilmes Oeste, Mario Knorr.