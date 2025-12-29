El intendente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, recibió hoy a la ministra provincial de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis para encabezar la entrega de viviendas en el barrio de Villa Tranquila.
Las autoridades dialogaron con los vecinos que recibieron las llaves de sus flamantes viviendas, compartieron su emoción y recorrieron las instalaciones.
La actividad se desarrolló en el marco del programa Completar, una iniciativa del gobierno provincial que, junto al Municipio, busca reactivar y finalizar obras de viviendas que fueron abandonadas por el gobierno nacional.
Del acto participó la secretaria de Desarrollo Territorial, Mónica Ghirelli, y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Julián Talento.
En Avellaneda, las obras no paran y se garantiza el derecho a una vivienda digna.