Las autoridades dialogaron con los vecinos que recibieron las llaves de sus flamantes viviendas, compartieron su emoción y recorrieron las instalaciones.

La actividad se desarrolló en el marco del programa Completar, una iniciativa del gobierno provincial que, junto al Municipio, busca reactivar y finalizar obras de viviendas que fueron abandonadas por el gobierno nacional.

Del acto participó la secretaria de Desarrollo Territorial, Mónica Ghirelli, y el subsecretario de Desarrollo Territorial y Hábitat, Julián Talento.

En Avellaneda, las obras no paran y se garantiza el derecho a una vivienda digna.