Durante diciembre, los vecinos y vecinas siguen disfrutando los productos frescos y de calidad que ofrece Mercado Vecino, la feria itinerante municipal de Berazategui. De esta manera, acceden a verduras, frutas, lácteos, carne, pescados, plantas, flores y panificados directo de productores locales.

El cronograma de las recorridas por los barrios se puede consultar en berazategui.gob.ar/mercadovecino. Las jornadas se suspenden en caso de malas condiciones climáticas.

Asimismo, los lunes se encuentra en la Plaza Rigolleau (Av. 14 y Lisandro de la Torre), de 8.00 a 13.00; y los sábados en la Plaza Pato Ganso (Calle 635 entre 531 y 532, El Pato), de 8.00 a 12.30.

Mercado Vecino comenzó en 2016 por iniciativa del Dr. Juan José Mussi. A través de la organización de la Secretaría de Trabajo del Municipio, tiene el objetivo de afianzar una alternativa que beneficie tanto a los productores locales como a los vecinos y vecinas.