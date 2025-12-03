Lanús Gobierno ofrecerá una nueva jornada de “Sábados de Salud en el Barrio” este sábado 6 de diciembre, de 10 a 14 en Carlos Gardel N° 1300, en Lanús Oeste, para que los vecinos y las vecinas dispongan de los diferentes servicios de salud municipales de forma gratuita.
Durante la actividad, se aplicarán las dosis de vacunación eventual, estacional y de calendario anual completo; se hará colocación y extracción de implantes subdérmicos anticonceptivos y de DIU/SIU; se suministrarán anticonceptivos inyectables; testeo rápido de VIH/Sífilis y se actualizarán recetas.
Además, se efectuarán inscripciones a programas de salud, charlas sobre salud sexual y métodos anticonceptivos y habrá un espacio de primera escucha de salud mental.
Otras postas estarán ligadas a la promoción y prevención sobre hipertensión y diabetes (toma de TA, glucemia y oximetría); control de talla y peso; consultoría sobre salud nutricional; talleres de salud bucodental, ESI, salud sexual y reproductiva y recursero sobre consultorios IVE/ILE.
El operativo también contará con el servicio de atención de mascotas donde se aplicarán vacunas antirrábicas, se harán desparasitaciones y se otorgará información sobre los Puntos de Castración y la Clínica Veterinaria Municipal. Además, se brindarán prestaciones en salud y vinculación con la comunidad, empadronamiento (HSI) y se realizarán inscripciones al programa Sumar.
Cabe destacar que, en caso de lluvia, la actividad quedará suspendida.
