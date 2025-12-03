La Feria Municipal Emprender ofrece los mejores productos artesanales y creativos de diseño y decoración para estas fiestas, hechos por vecinos y vecinas de Berazategui.

De esta manera, se pueden adquirir artesanías textiles, de cerámica, impresión 3D, madera, vivero, velas, difusores, tejido, decoración, sublimación, marroquinería y resina. Además, productos para el cuidado personal, reciclados, accesorios para animales de compañía, bijouterie y cestería, entre otras propuestas.

En diciembre, el cronograma es el siguiente:

- Plaza Rigolleau (Av. 14 y Lisandro de la Torre): viernes 5, 12 y 19; sábados 6, 13 y 20; domingo 21, de 12.00 a 23.00; lunes 22, de 14.00 a 20.00; y martes 23, de 11.00 a 20.00.

- Polo Emprendedor Berazategui (Calle 413 y 455, Gutiérrez): jueves 4, 11 y 18; viernes 5, 12 y 19; sábado 20; lunes 22 y martes 23, de 11 a 19:00.

- Parque Lineal, Deportivo y Recreativo Municipal de Gutiérrez (Camino Real e/ 413 y 416): domingos 14 y 21, de 15.00 a 20.00.

Creada en 2015 -por iniciativa de Juan José Mussi- y gracias a la Ordenanza Municipal N° 5.336, la Feria Emprender avanza con el propósito de fortalecer la producción local y brindar nuevas oportunidades de comercialización a emprendedores y emprendedoras de Berazategui. Es organizada por la Secretaría de Trabajo municipal. Para conocer más, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/emprender.