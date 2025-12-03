Esta mañana, un espectacular accidente de tránsito en pleno centro de Bernal dejó como saldo un vehículo volcado y daños materiales. El conductor, que se habría retirado del lugar, fue demorado minutos después por personal policial ante la presunción de encontrarse en estado de ebriedad.

El suceso ocurrió aproximadamente a las 08:00 horas en la calle Maipú, en el tramo comprendido entre 9 de Julio y 25 de Mayo. Según testigos presenciales, un automóvil marca Peugeot, que circulaba a una velocidad excesiva, perdió el control, resultando en un vuelco y el impacto contra varios vehículos que se encontraban estacionados.

Conductor aislado y Agresivo

Lo llamativo del incidente fue la conducta del único ocupante del rodado. Tras salir del vehículo volcado por sus propios medios, el conductor se habría alejado caminando de la escena.

La rápida llegada de un patrullero y personal del SAME al lugar permitió rastrillar la zona. El hombre fue localizado a pocas cuadras del siniestro y, al momento de ser interceptado por los efectivos, se encontraba en un estado visiblemente alterado, presumiblemente por consumo de alcohol, y mostraba un comportamiento agresivo.

Fue trasladado a la ambulancia, donde quedó demorado a la espera de las actuaciones de rigor, incluyendo la prueba de alcoholemia, que determinará su situación legal.

Se espera que la Comisaría 2da. de Bernal brinde mayores precisiones sobre las actuaciones labradas y si existió alguna circunstancia previa, como una persecución, que pudiera haber influido en la alta velocidad del vehículo.