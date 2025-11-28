Horas atrás los nominados a ocupar la Defensoría del Pueblo de Quilmes firmaron sus cargos que serán refrendados en sesión extraordinaria el próximo lunes. Encuentro en el que se elegirá al Defensor del Pueblo de Quilmes, y sus tres adjuntos. También se elegirán dos jueces de faltas, entre otros temas en agenda.

Todo listo para que Evelin Giancristóforo asuma al frente de la Defensoría del Pueblo de Quilmes, cargo que comenzará a ocupar en breve luego de finalizar su mandato como concejal quilmeña.

Los tres adjuntos son el radical y ex concejal quilmeño Mariano Camaño; el ex presidente del HCD Quilmes durante la gestión Martiniano Molina, Juan Bernasconi; y el recientemente concejal mandato cumplido Ignacio Chiodo.

Con esta conformación, la Defensoría del Pueblo retomará sus funciones luego de años de estar acéfala.