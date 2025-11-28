Tras el cuarto intermedio, la Cámara de Diputados Bonaerense no pudo retomar la sesión, hecho que generó el malestar del presidente del bloque del FpV Facundo Tignanelli contra la oposición: “Hay una voluntad de que no se pueda llevar adelante una ley fundamental para la provincia”.

Luego de resaltar la predisposición desde el Ejecutivo y la Cámara para hacer “todos los intentos” y acercar posiciones., no dudó en afirmar que “en estas 24, 36 o 48 horas que pasaron desde el último día que estuvimos en este recinto hasta este momento, se exigía diálogo. Y se han hecho todos los intentos: desde esta Cámara, los ministros, las leyes, todo el equipo del gobernador”.

“La ley de financiamiento tiene deudas que no contrajo este gobierno. Se contrajeron en una gestión donde quienes hoy tendrían que estar acá sentados dando el debate y no se sientan, eran oficialismo”, explicó.

Por último, les reclamó: “Fueron electos por el pueblo, no para defender sus propios intereses, sino los de las y los bonaerenses”.