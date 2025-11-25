El ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, alertó públicamente este lunes sobre la emisión de un nuevo aviso epidemiológico por casos de sarampión, a pocas semanas de haberse dado por cerrado el último brote. Esta situación reaviva la preocupación por el debilitamiento de las políticas nacionales de prevención sanitaria y el abandono de estrategias de inmunización sistemática.

A través de un mensaje difundido en redes sociales, Kreplak remarcó con dureza la inacción del gobierno nacional ante el rebrote de enfermedades prevenibles. “Nuevo alerta por sarampión en apenas algunas semanas de haber cerrado el brote. Este gobierno de ajuste y ausencia de gestión no se ocupa de sus responsabilidades”, escribió el ministro.

La crítica se intensificó al señalar que, en paralelo al retroceso en el sistema de vigilancia y vacunación, sectores oficiales promueven espacios de legitimación al negacionismo científico: “Además convocan y difunden jornadas antivacunas en el Congreso Nacional. De no creer”, añadió Kreplak.

Frente a este panorama, el ministro confirmó que este jueves participará de una jornada convocada por diputadas y diputados nacionales de las comisiones de Salud y de Ciencia y Técnica, organizada específicamente en rechazo a esa iniciativa antivacunas y en defensa de la vacunación, la evidencia científica y las políticas sanitarias basadas en conocimiento.

Kreplak subrayó que es fundamental sostener el consenso sanitario alcanzado durante décadas y enfrentar el negacionismo “con claridad, responsabilidad y compromiso con la salud colectiva”.