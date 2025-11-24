Agentes de Seguridad Vial del Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aire detuvieron a un vehículo que circulaba sobre la Autopista Buenos Aires - La Plata con la patente adulterada y labraron el acta correspondiente. La intervención evitó que el conductor continuara transitando en una condición que constituye una infracción grave.

Durante un recorrido preventivo realizado sobre la Autopista La Plata – Buenos Aires, los agentes de la Subsecretaría de Fiscalización, Control de Tránsito y Seguridad Vial detectaron un Volkswagen UP color gris que circulaba con la patente adulterada a la altura del KM 21,5 de la traza.

De inmediato se activó el protocolo de interceptación vehicular, logrando la detención del rodado para su correcta identificación y, una vez constatada la irregularidad, se procedió al labrado del acta correspondiente por la infracción.

Estas tareas se complementan con controles focalizados en las conductas más recurrentes: uso del celular al conducir, circulación indebida por banquina —reservada exclusivamente para emergencias—, no uso del cinturón de seguridad, y otras acciones que ponen en peligro la vida de quienes transitan por el territorio bonaerense.

Como parte del fortalecimiento de la fiscalización, el Ministerio incorporó cámaras 4K Full HD internas y externas a los vehículos oficiales y bodycams al personal con transmisión en vivo a MOVI, Centro de Monitoreo Vial del Ministerio de Transporte. Esta tecnología permite registrar cada procedimiento, garantizar la transparencia, mejorar la calidad de las intervenciones y aportar evidencia ante eventuales infracciones o situaciones de riesgo.

El Ministerio de Transporte continúa reforzando la prevención, el control y el cumplimiento de la normativa, consolidando una política pública sostenida para cuidar la vida en las rutas y autopistas de la Provincia de Buenos Aires.