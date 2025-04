Bajo el lema "La EMBA no se achica" hoy, miércoles 16, a las 19, la comunidad educativa de la Escuela Municipal de Bellas Artes se reunirá en asamblea de cara al plan de lucha que llevará adelante ante una nueva normativa provincial que afectaría al régimen de cursadas que afectaría a trayectorias académicas.

A través de un comunicado, se detalla la problemática y se afirma que en la EMBA "se imponen de manera unilateral, medidas que atentan contra nuestra permanencia académica y afectan, en el caso de seguir adelante, con los puestos de trabajo, los cuales hoy son un gris dentro de nuestro establecimiento, no solo por sus salarios a la baja, sino también porque desde el año pasado no se genera el ingreso de nuevos docentes, manejando y acomodando de manera arbitraria a quien desee el directivo de nuestra escuela, sin tener presente el listado y el puntaje de cada docente".

"Entendemos como comunidad que éstas y otras decisiones políticas que se toman en torno a nuestro lugar de estudio ocultan un plan de raíz, de viejos antecedentes de todos los gobiernos de Quilmes", agregaron.