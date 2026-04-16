El Juzgado Federal de Quilmes ordenó inhibición general de bienes y prohibición de salida del país para 12 personas físicas y 6 sociedades. También prohibió contratar con la Administración Capra y designar nuevo administrador del fideicomiso sin autorización judicial.

El Juzgado Federal a cargo de Luis Armella, a cargo de la causa FLP 19947/2023, resolvió este 10 de abril de 2026 ampliar las medidas cautelares en la investigación por presunto lavado de activos que tramita bajo la órbita de la Secretaría N°2. La resolución apunta a un entramado de personas y empresas vinculadas al fideicomiso inmobiliario Hudson Park y a la firma Administración Capra & Asociados.

La maniobra investigada

El expediente investiga presuntas maniobras de lavado de activos a través de una posible organización que incorporaría al sistema financiero fondos recaudados en hechos calificados en el fuero ordinario como asociación ilícita, estafas reiteradas y desbaratamiento de derechos acordados. El objetivo sería que los bienes originarios o los subrogantes adquieran apariencia de origen lícito.

La pesquisa se basa en documentación secuestrada por Prefectura Naval Argentina en allanamientos realizados durante 2024. Los informes de junio, octubre y noviembre de ese año señalaron “múltiples irregularidades en la gestión administrativa, contable y financiera del fideicomiso” y de su administración. Entre otras cosas, se detectó manejo de importantes sumas de dinero en efectivo sin respaldo documental y ausencia de registraciones contables formales.

El rol de la Administración Capra

El juzgado destacó que la firma “Capra & Asociados” ejercía un rol central en la administración de los fondos del fideicomiso. Habría operado como una sociedad de hecho, sin registro formal, con empleados sin registrar y facturando al fideicomiso con el CUIT de sus integrantes. Testimonios y documentación indicarían recepción de grandes sumas en efectivo, pesos y dólares, cheques, y negativa sistemática a recibir transferencias bancarias.

El interventor judicial designado por la Justicia Civil y Comercial de Quilmes declaró que personal de Capra había retirado importantes sumas de dinero en efectivo del establecimiento sin dejar constancia contable, previo a tomar posesión del cargo.

Empresas y personas alcanzadas

La resolución enumera una compleja estructura societaria vinculada a Hudson Park: Real Estate Investment Fiduciaria S.A., Rolencmo S.A., American Building Projects S.A., Petrokar S.A., entre otras. American Building Projects y Rolencmo revestirían el carácter de beneficiarias del fideicomiso. Real Estate Investment Fiduciaria S.A. habría actuado como administradora.

Entre las personas físicas mencionadas figuran: Carlos Molinari, Matías Nicolás Molinari, Diego Molinari, José Omar Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini, Michel Ali Omar, María Lucrecia Silva, María Florencia Mari, Florencia Capra, Daniel Capra, Andrés Barbagallo, Darío G. Miguel, Luis Ach, Marcelo Curti, Adriana Nilda Bonetto, Andrea Perdomo, Juan Esteban Villar, entre otros.

Sobre Petrokar S.A., el juzgado indicó que habría sido conformada por María Florencia Mari y María Lucrecia Silva. También se menciona que Elizabeth Lidia Mazzini figura como accionista, María Florencia Mari como vicepresidente, Julián Fernández Menéndez como director suplente y presidente de Salinas Chico S.A., y Federico Luis Pieruzzini como presidente de Free People S.A.

Por la gravedad de los hechos y el riesgo procesal, el juez resolvió:

1. Ampliar la prohibición de contratar al fideicomiso Hudson Park S.A. en relación a la Administración Capra y Asociados. También prohibió contratar un nuevo administrador del fideicomiso sin previa autorización judicial.

2. Inhibición general de bienes muebles e inmuebles para Hudson Park S.A., Administración Capra & Asoc, Real Estate Investment Fiduciaria S.A., American Building Projects S.A., Rolencmo S.A., Petrokar S.A., y para 12 personas físicas: Carlos Molinari, Matías Nicolás Molinari, Diego Molinari, José Omar Fassi Lavalle, Elizabeth Mazzini, Michel Ali Omar, María Lucrecia Silva, María Florencia Mari, Florencia Capra, Daniel Capra y Andrés Barbagallo. La medida alcanza a registros de automotores, buques, aeronaves, inmuebles de CABA y Provincia de Buenos Aires, Comisión Nacional de Valores y entidades bancarias.

3. Prohibición de salida del país para las 12 personas físicas listadas, con orden de registración a Migraciones y SIFCOP.

El juzgado fundamentó que las medidas buscan evitar la prosecución de la actividad delictiva, asegurar una eventual condena y evitar el desapoderamiento u ocultamiento de bienes. Aclaró que las cautelares son provisionales y pueden modificarse según avance la investigación.

Antecedentes*

El 26 de febrero de 2024 ya se habían dictado medidas de prohibición de innovar, anotación de litis y prohibición de contratar, confirmadas por la Cámara Federal de La Plata el 17 de diciembre de 2024. En paralelo, la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de Quilmes había revocado la intervención judicial del fideicomiso dispuesta por un juzgado civil, lo que generó “un escenario en el que podría reanudarse la administración del emprendimiento por parte de estructuras previamente vinculadas a la gestión investigada”, según el fallo federal.

La causa penal continúa en etapa de instrucción para determinar el origen y destino de los fondos y la interrelación funcional entre los investigados.

FALLO COMPLETO (Exclusivo de EL SUBURBANO)

http://RESOLUCION -AMPLIA MEDIDAS ARMELLA

