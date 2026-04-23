Lanús Gobierno desarrollará una nueva edición de la clásica Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús” durante este sábado 25 y domingo 26 de abril, de 16 a 20, en las plazas Sarmiento (9 de Julio N° 1900) y Villa Obrera (Eva Perón N° 2400), ambas en Lanús Este.

Como en cada oportunidad, las y los lanusenses que visiten los stands podrán adquirir diversas artesanías y acceder a varias opciones gastronómicas a precios populares. A su vez, habrá puestos de indumentaria, elementos de bijouterie y otros artículos de elaboración propia.

Esta iniciativa es promovida por el Municipio y tiene el objetivo de consolidar la labor productiva de las emprendedoras y los emprendedores de la ciudad que conforman el Registro Municipal de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular.

Este sistema permitió nuclear a personas, unidades productivas (individuales y colectivas), emprendimientos, cooperativas de trabajo, mutuales y diversos proyectos asociativos. Quienes estén interesados en sumarse de esta iniciativa, deberán completar sus datos personales en: www.lanus.gob.ar/registro-economia-social.