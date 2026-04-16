El fiscal Christian Granados elevó a juicio. De los 25 imputados, 16 irán por asociación ilícita y estafa, 7 solo por estafa y 2 fueron sobreseídos totalmente.

La Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N°2 de Berazategui solicitó al Juzgado de Garantías la elevación a juicio oral de la causa “Suárez, Marcelo Darío y otros s/Asociación Ilícita - Estafa”. El requerimiento, de 392 fojas, fue firmado por el agente fiscal Christian A. Granados y discrimina la situación procesal de 25 imputados.

Los tres grupos de imputados

La Fiscalía dividió a los acusados según su grado de participación:

1. 16 imputados a juicio por asociación ilícita y estafas reiteradas: El Ministerio Público los acusa de integrar una organización destinada a cometer estafas. Los delitos imputados son Asociación Ilícita en Concurso Real con Estafas Reiteradas, previstos en los artículos 55, 172 y 210 del Código Penal. La lista incluye a Carlos Juan Molinari, Matías Nicolás Molinari, Luis Ayar Ach, Diego Hernán Novo, Evangelina Barbarino, Darío Guillermo Miguel, Juan Carlos Ach, Valentín Silvero Cuenca, Adriana Nilda Bonetto, María Lucrecia Silva, Mayra Giselle Cervan, María Florencia Mari, Elizabeth Lidia Mazzini, María Nazarena Peirano, Luis Alberto Noguera, Claudia Perdomo y Juan Esteban Villar.

2. 7 imputados a juicio solo por estafa: Danila Solange Vagge, José Alberto Lattansio, Florencia Figlioli, Augusto Turjanski, Alejandra Schaerer, Hernán Schaerer y Marcelo Phillips y Gracia enfrentarán juicio únicamente por el delito de Estafa, artículo 172 del C.P. Para ellos, la Fiscalía pidió el sobreseimiento parcial por el delito de Asociación Ilícita, amparado en el artículo 323 inciso 4 del Código Procesal Penal.

3. 2 sobreseídos totalmente: Andrea Molina y César Augusto Trotta fueron desvinculados de la causa. El fiscal solicitó su sobreseimiento total por los delitos que se les imputaban, conforme al artículo 323 inciso 3 del C.P.P.

Próximos pasos

El escrito pide que se corra traslado a las defensas técnicas, según el artículo 336 del C.P.P., y que oportunamente se dicte el auto de elevación a juicio, previsto en el artículo 337. Ahora será el Juez de Garantías de Berazategui quien deberá resolver si hace lugar al pedido y fija fecha para el debate oral y público.

La causa investiga el funcionamiento de una presunta asociación ilícita dedicada a cometer estafas reiteradas en la jurisdicción.