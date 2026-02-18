En el barrio cerrado Ombués de Hudson anoche saltaron el perímetro alrededor de la 1 am y se llevaron algunas cosas de la casa sin que las cámaras ni el cerco eléctrico lo detectaran.

Otra vez la seguridad pintada. Y la mayoría de los vecinos consultados apuntan a la firma Proyección como responsable de no haber informado del asunto: “nos tuvimos que enterar por El Suburbano, sino acá nadie sabía este nuevo hecho”, coincidieron.

“Es preocupante que no haya habido ningún tipo de alerta, lo que sugiere que los ladrones podrían haber tenido información interna sobre el sistema de seguridad”, coincidieron varios.

Recientemente, hubo un robo similar en el mismo barrio, donde se llevaron 40 millones de pesos de la casa de un empresario tabacalero. En ese caso, los ladrones también habían saboteado el sistema de cámaras de seguridad.