Golpe al corazón de la precarización laboral en el Estado nacional.

El Juzgado Federal Nro. 2 de Azul en autos "Garcia Camps, Gaston C/ E.N - Ministerio de Capital Humano - Sec. De Niñez S/ Despido" dictó una medida cautelar histórica a favor de un trabajador del Estado Nacional del CDR TANDIL, ordenando su reincorporación inmediata a su puesto de trabajo en las mismas condiciones laborales previas al despido, al considerar acreditada la verosimilitud del derecho y el grave perjuicio causado por la pérdida del empleo.

El fallo dispuso que el Estado Nacional – Ministerio de Capital Humano, a través de sus áreas competentes, arbitre de forma urgente los medios necesarios para garantizar la reinstalación efectiva del trabajador, quien se desempeñaba desde hace años bajo contratos sucesivos que encubrían una verdadera relación laboral permanente.

La resolución judicial deja en evidencia lo que ATE viene denunciando desde hace años, el uso sistemático de contrataciones precarias para ocultar vínculos laborales estables, vulnerando derechos constitucionales y habilitando despidos arbitrarios.

En este marco, la decisión política de Claudio Arevalo, Secretario General de ATE Provincia de Buenos Aires y de Hernán Gasparini, Secretario General de ATE Tandil fue impulsar y sotener una fuerte lucha pública y gremial contra el fraude laboral en el empleo público nacional.

Ambos dirigentes sostienen que estas prácticas no son casos aislados, sino parte de una política estructural de precarización, mediante contratos temporales que se renovaron durante años para eludir la estabilidad laboral y facilitar despidos discrecionales. El fallo judicial confirma esa realidad denunciada

Las actuaciones judiciales fueron llevadas por el Dr. Esteban Corrales abogado de ATE Buenos Aires y ATE Tandil.