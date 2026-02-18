Nuevamente una violenta situación se vivió en la mañana de este miércoles en Bernal Centro, cuando siete delincuentes armados irrumpieron en una vivienda ubicada en la intersección de 25 de Mayo y Maipú, en pleno corazón bernalense, pero fueron repelidos por gritos de vecinos. Todo a metros de la Seccional Segunda.

Todo sucedió cuando a las 11 horas de este miércoles, la dueña de casa se salvó de milagro gracias a la llegada del yerno, quien alertó a los ladrones y los obligó a huir. "Siete tipos armados, zafaron de casualidad porque justo llegó el yerno de la señora, vio la puerta abierta y empezó a gritar", relató una vecina indignada.

Los delincuentes escaparon corriendo, sin llevarse aparentemente nada de valor. La policía fue alertada y se encuentra investigando el hecho.

Vecinos consultados hacen referencia de los crecientes hechos de inseguridad en toda la zona, sin que haya respuestas satisfactorias por parte del persona policial de la Comisaría a cargo.

Pasado el mediodia de este miércoles un grupo de 8 vecinos que fue a la Seccional, informaron que fuero atendidos por el jefe de calle, quien agregó que hoy a las 19 serán atendidos por el titular, Rafael Maidana. Y piden la presencia de vecinos en la Comisaría para ese encuentro.