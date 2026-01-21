Luego de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, firmara el Decreto 15/26, publicada en el Boletín Oficial, se formalizaron las designaciones acordadas a fines del año pasado durante las negociaciones legislativas por el presupuesto en el directorio del Banco Provincia.

Se oficializó el nombramiento de 9 directores titulares que deberán ocupar el cargo hasta el 31 de diciembre de 2027 o de 2029, según el caso.

Marcelo Daletto (2027).

Alejandro Formento (2029).

Cuto Moreno (2027).

Carlos Orsingher (2029).

Javier Osuna (2029).

Julio Pereyra (2027).

Matías Ranzini (2029).

Rodrigo Rodríguez (2029).

Fernando Rozas (2027).

Y 3 directores asociados cuyos nombramientos duran hasta el 31 de diciembre de 2029 y cumplirán el rol de consejo asesor. Ellos son Sergio Bordoni, Fernando Pérez y Adrián Urrelli.