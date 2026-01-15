Las autoridades endurecen los controles tras detectar más de 7.000 infractores en el último año. Con la normalización de la entrega de chapas metálicas, ya no se aceptan excusas por falta de insumos.

Lo que antes era considerado por muchos como una "viveza criolla" para evitar fotomultas, hoy se ha convertido en un riesgo económico crítico para los conductores. La Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) lanzó una advertencia contundente: las multas por circular sin el dominio visible en rutas y autopistas bonaerenses ya alcanzan cifras millonarias. Lo que antes era considerado por muchos como una "viveza criolla" para evitar fotomultas, hoy se ha convertido en un riesgo económico crítico para los conductores. Lalanzó una advertencia contundente: las multas por circular sin el dominio visible en rutas y autopistas bonaerenses ya alcanzan cifras millonarias.

Un cambio de paradigma en la fiscalización

Durante el año 2025, la ANSV registró un total de 7.235 sanciones vinculadas a la falta de chapa patente o al uso de dominios adulterados. Según fuentes oficiales, el organismo ha incrementado la rigurosidad de los operativos ante la sospecha de que muchos conductores ocultan su identificación para exceder los límites de velocidad sin ser detectados por los radares.

La normativa vigente es inflexible: todo vehículo, incluidos remolques, debe llevar sus chapas perfectamente legibles y en los lugares designados. De lo contrario, el personal de seguridad está habilitado para interrumpir la marcha del vehículo de forma inmediata.

El fin de la excusa por desabastecimiento

A diferencia de años anteriores, donde la demora en la entrega de metales servía como atenuante, el escenario actual es distinto. En septiembre de 2025, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor (DNRPA) anunció la normalización total de la distribución de patentes.

"Ya no hay margen para la justificación. El conductor que circula con patente provisoria de papel debe saber que tiene un plazo máximo de 60 días y solo por causas de robo o deterioro debidamente tramitadas", explicaron desde el organismo.

Sanciones que impactan

El valor de la multa, que varía según la jurisdicción y la gravedad del caso, puede llegar hasta los $1.800.000. Esta cifra busca desalentar una práctica que, además de ser una infracción vial, complica la trazabilidad de los vehículos en casos de siniestros graves o delitos.