Con el objetivo de ofrecer un mejor servicio de alumbrado público, la Municipalidad de Berazategui continúa este año con su programa de recambio de luminarias por luces led en todo el distrito. Actualmente, estos trabajos se realizan en los barrios El Ciclón, Kennedy Sur, Kennedy Norte, Comandante Ramos y El Progreso. Se trata de 2.000 nuevas luces que se suman a los barrios, además de plazas, clubes, polideportivos y principales avenidas de la ciudad.

“El alumbrado led trae como ventaja una mejor calidad de luz, permitiéndonos ver todo con más claridad y brindándonos mayor seguridad. Por eso, año tras año hemos ido avanzando en esta política impulsada por el Dr. Juan José Mussi y que actualmente continúa el intendente Carlos Balor, para poder llevar esta nueva tecnología a los diferentes barrios de Berazategui con fondos municipales”, explicó el secretario de Servicios Públicos de la Municipalidad, Sergio Faccenda.

En este sentido, el funcionario municipal indicó: “Lo único que les pedimos a los vecinos y vecinas es que nos ayuden a cuidarlas, porque son equipos muy costosos de reparar. Si observan alguna situación irregular o de vandalismo, les pedimos que denuncien al 0800-666-3405 -Centro de Atención al Vecino (CAV)-, de lunes a viernes de 8.00 a 16.00”.

A diferencia de las lámparas de vapor de sodio, la iluminación led es de alta calidad, eficiencia, versatilidad y larga vida útil. Emite luz blanca, que realza los colores, es económica y representa una medida de cuidado del ambiente, ya que reduce el consumo de energía eléctrica a la mitad. Desde la puesta en marcha de este programa, ya se realizó el recambio de más de 27.000 luminarias de las 37.000 que tiene el distrito.

Al respecto, Norma Inés Uncos, vecina de Kennedy Sur, resaltó: “Agradecemos muchísimo al Municipio por instalar estas nuevas luminarias y mejorar nuestra calidad de vida. Gracias a ellas, podemos ver todo con más claridad y caminar más tranquilos por nuestras calles, que también fueron pavimentadas por la Municipalidad. Me siento muy orgullosa de ser berazateguense”.