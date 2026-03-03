“Los datos no dejan lugar a dudas: la Argentina vive una profunda crisis y el rumbo económico es un fracaso. Lo único que crece en nuestro país es la desigualdad: mientras unos pocos se llevan ganancias extraordinarias, la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”, afirmó este lunes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

En ese marco, el Gobernador resaltó: “Esta crisis tiene una causa central: el programa económico del Gobierno nacional: la motosierra no se usó para recortar privilegios, sino para reducir las jubilaciones, la obra pública, los programas sociales y las transferencias a las provincias”. “Incluso los economistas y comunicadores más admirados por la derecha caracterizan a este momento en términos de estanflación, la peor de las combinaciones: recesión e inflación. Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirta Legrand a Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, añadió.

“Este gobierno no solo provoca el daño: también quiere que la gente se sienta culpable. Al empresario pyme, al industrial, al comerciante, le digo: no sos vos, es el rumbo económico. Al universitario, a los jóvenes que ya no pueden ni soñar con alquilar, al trabajador de plataforma que pedalea sin ver un futuro: no sos vos, es el ajuste”, remarcó y agregó: “A la trabajadora o al trabajador despedido que siente que falló, le digo: no sos vos, es que hay un Gobierno nacional que te abandonó, es el rumbo económico y su insensibilidad. En otras palabras: Argentina, no sos vos ¡Es Milei!”.

Además, Kicillof sostuvo que “la resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico. Lo primero que tenemos que recuperar es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar”.

“Desde hace dos años, la provincia de Buenos Aires está sometida a un ataque inédito producto de la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno nacional: nos han quitado 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto”, afirmó y remarcó: “Pese a todo, la Provincia no se detuvo: con responsabilidad, planificación y sensibilidad, gobernamos para seguir abriendo centros de salud, haciendo obras y sumando patrulleros”.

En materia de salud, Kicillof sostuvo: “La motosierra del Gobierno nacional está teniendo consecuencias trágicas. Muchos argentinos perdieron la posibilidad de pagarse un medicamento, un estudio o una consulta: en este contexto no se necesita menos, sino más salud pública como hacemos en la Provincia”. “La salud no puede depender exclusivamente del mercado, sino también de la decisión política de cuidar al pueblo: es un derecho, no una mercancía”, añadió.

Asimismo, el Gobernador expresó: “La discusión en torno a la seguridad es muy sensible para nuestra sociedad, nosotros no vamos a caer en el marketing ni la demagogia: nuestra estrategia se basa en la inversión, la actualización tecnológica y la formación”. “Lo hacemos con una fuerte convicción: la seguridad es una función esencial del Estado y no se resuelve solo con más patrulleros, sino que requiere también un proyecto de desarrollo y cohesión social”, agregó.

“Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento de la educación: en 16 provincias hoy no han comenzado las clases. Por nuestra parte, seguimos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para sostener la educación pública, gratuita y de calidad”, afirmó Kicillof y añadió: “La educación pública no es un gasto: es la base del derecho al futuro, por eso vamos a extender nuestro compromiso para garantizar el acceso a la sala de 3 años en todo nuestro territorio”.

“Todos los que no queremos una sociedad rota, un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas. Desde la Provincia de Buenos Aires, los invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma”, indicó el mandatario bonaerense.

Por último, Kicillof afirmó: “El desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida, demostrar que no hay que resignarse y que no estamos condenados a este modelo: existe una alternativa mejor que debe ser productiva, federal y bien nacional”. “El modelo de país para el que trabajo es una Argentina justa, libre y soberana, mucho más integrada y con un pueblo orgulloso y feliz. Lo que estamos discutiendo ahora es el futuro: porque el futuro le pertenece al pueblo argentino y para él tenemos que trabajar sin descanso y con mucho amor a la patria”, concluyó.

Anuncios del Gobernador

- A partir de marzo, ARBA implementará el Régimen Riesgo 0 - SAF 0, permitiendo reducir a cero alícuotas de recaudación de Ingresos Brutos en retenciones bancarias y medios electrónicos para contribuyentes cumplidores, liberando capital de trabajo y reduciendo carga administrativa.

- Se impulsará un proyecto de ley para ordenar y proteger el trabajo en plataformas digitales en la Provincia de Buenos Aires. Creará un Plan Integral y un Registro Provincial de Trabajo en Plataformas Digitales para dar transparencia a la actividad, garantizar acceso a información sobre los algoritmos que organizan el trabajo, exigir seguros obligatorios contra accidentes, regular condiciones básicas en los espacios donde se desarrolla la actividad y establecer herramientas de protección.

- Se abordará en la Legislatura una nueva ley para el personal policial que busca actualizar la normativa y regular el reclutamiento y la carrera policial. También se promoverá una modificación integral de la Ley de Seguridad Pública, que tiene más de 30 años de antigüedad.

- Se enviará nuevamente a la Legislatura el proyecto de ley de Producción Pública de Medicamentos para reducir costos y garantizar el acceso en toda la Provincia.

- Se firmará un decreto para extender en todo el territorio de la provincia el acceso a la sala de 3 años en el ciclo inicial.

Estuvieron presentes la vicegobernadora Verónica Magario; el presidente de la Cámara de Diputados, Alejandro Dichiara; ministros y ministras del Gabinete provincial; intendentes e intendentas; legisladores y legisladoras; autoridades de la Suprema Corte de Justicia; Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; representantes gremiales y de organizaciones sociales.