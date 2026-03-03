Queremos repudiar y llamar la atención ante el gravísimo hecho de violencia ocurrido el pasado viernes 27 por la mañana, en el barrio Villa Argentina de Florencio Varela, del cual fue víctima el abogado José Luis Calegari, referente del Centro de Participación Popular Mons Enrrique Angelelli. El mismo estaba denunciando un loteo irregular en la zona.

Lo hacemos sin intención de arrogarnos la tarea que es propia de la justicia. Lo hacemos desde la cotidianidad de caminar junto a nuestro pueblo y compartir sus luchas, particularmente la lucha por el acceso justo a la tierra y la vivienda. Sabemos que la crisis económica que se viene arrastrando desde hace muchos años limita la capacidad de dar respuesta, por parte de los distintos niveles del estado, a esta necesidad elemental de la tierra y el hábitat.

Queremos llamar al diálogo y a la superación de las diferencias ideológicas para poder dar respuestas, con políticas de estado, a la altura de la difícil situación. Si no lo hacemos, dejaremos en la indefensión a nuestros vecinos, a merced de oscuros intereses.

Una vez más ponemos a disposición nuestro compromiso con la paz y la justicia para aportar estos espacios de diálogo y encuentro.

Departamento de Pastoral Social

Departamento de Justicia y Paz

Vicaría de la Solidaridad

Diócesis de Quilmes