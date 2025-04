El intendente de Berazategui, Juan José Mussi, asistió al encuentro anual de cooperadoras escolares de Berazategui, donde brindó unas palabras a los presentes. Estuvo acompañado por el presidente del Consejo Escolar, Fernando Cardozo.

"Desde hace 37 años digo que no puede haber una escuela sin cooperadora. Siempre estamos en contacto con los actores fundamentales de la vida de un pueblo, y la escuela lo es. No hay posibilidad de que una ciudad crezca si no es desde sus hijos e hijas, desde sus habitantes. Gracias por el servicio que brindan. Sigamos unidos y unidas, trabajando por el bienestar de nuestras queridas escuelas", expresó Mussi.

Por su parte, Cardozo afirmó: "En el contexto de crisis en el que estamos, las cooperadoras tienen un papel preponderante, porque velan para que nuestros pibes y pibas tengan un lugar más digno. Quiero agradecerles eso. También quiero destacar el trabajo de Juan José Mussi porque siempre está presente, empujando con nosotros día a día".

Además, participaron del encuentro: integrantes del Gabinete municipal y autoridades educativas del distrito.