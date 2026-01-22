El hombre fue asistido en el lugar y posteriormente trasladado a un centro de salud, donde se constató que presentaba una fractura en una de sus piernas, por lo que quedó internado en observación médica.

El violento episodio quedó registrado en un video que se viralizó en redes sociales, donde se observa el momento del ataque y la desesperación de los presentes por socorrer al trabajador. Las imágenes generaron preocupación y reavivaron el debate sobre las condiciones de seguridad laboral en este tipo de establecimientos.

Intervienen en el caso autoridades policiales y organismos competentes, que iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias del hecho y establecer si existieron fallas en los protocolos de seguridad. No se descarta que se adopten medidas administrativas o legales en función de los resultados de la investigación.