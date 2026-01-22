El implicado utilizaba redes sociales para comercializar vehículos sustraídos con violencia. En los allanamientos se secuestró un arsenal y dosis de cocaína.

En un golpe certero al crimen organizado, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron en el sur del conurbano bonaerense a un hombre de 48 años. El sospechoso lideraba una maniobra de venta de vehículos robados mediante el uso de documentación falsa.

La investigación

La pesquisa, iniciada en julio de 2025 por la División Delitos Contra el Automotor, comenzó tras detectar perfiles en redes sociales que ofrecían rodados de procedencia ilícita. Los investigadores determinaron que:

• Los vehículos eran obtenidos mediante hechos de inseguridad violentos.

• Se utilizaba documentación apócrifa para burlar los controles policiales y engañar a los compradores.

• El sospechoso operaba principalmente desde el partido de Quilmes.

Allanamientos y detención

Bajo las órdenes de la Dra. Alicia Vence (Juzgado Federal N° 2 de San Martín), se realizaron dos procedimientos en inmuebles ubicados sobre las calles 879 y 881. El operativo contó con el apoyo del Juzgado Federal de Quilmes, a cargo del Dr. Luis Antonio Armella.

Material incautado: Drogas y armas

Al ingresar a los domicilios, las fuerzas federales no solo hallaron pruebas de las estafas vehiculares, sino también un peligroso arsenal:

• Estupefacientes: 317 dosis de cocaína y envoltorios de drogas sintéticas.

• Armamento: Dos escopetas calibre 12, una carabina calibre 22, municiones varias y una réplica de pistola 9 mm.

• Logística: Un equipo de comunicación HT, teléfonos celulares y elementos de corte.

• Documentación: Cédulas de automotor y boletos de compra-venta falsificados.

Situación legal

El detenido, de nacionalidad argentina, quedó a disposición de la justicia bajo los cargos de “Estafa y Falsificación de Documentos Públicos”. Se investiga ahora si el imputado formaba parte de una red más amplia de piratería del asfalto o desarmaderos clandestinos.