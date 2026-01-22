Lanús Gobierno brindará una nueva tanda de turnos presenciales para que las ciudadanas y los ciudadanos puedan acceder al servicio itinerante de mascotas durante el viernes 23 de enero, desde las 9 y hasta agotar cupos en la sede NIDO de Villa Jardín, ubicada en José María Moreno N° 3864, en Lanús Oeste.

Aquellos lanusenses que deseen reservar un espacio para que sus animales de compañía sean intervenidos quirúrgicamente, deberán certificar residencia en el distrito con DNI en mano en el lugar. Las castraciones se concretarán desde el lunes 26 al viernes 30 de enero y, en todos los casos, serán evaluados previamente para chequear su estado de salud. En ese sentido, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

Los animales deberán cumplir con las siguientes condiciones físicas: Peso en gatos y gatas desde dos kilos y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años, y en gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y post parto: dos meses después de la parición.