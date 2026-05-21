La jefa de Gabinete de Lanús Gobierno, Nadia Burgos, supervisó las obras que se concretan sobre el Corredor Lugones, donde se lleva a cabo la construcción de dos nuevas plazoletas en las intersecciones con Camilo Cavour y Dr. A. Melo, en Remedios de Escalada, junto a la puesta en valor de la plaza José Hernández para que los vecinos y las vecinas disfruten de espacios públicos de calidad y con las mejores condiciones.

Las tareas que se desarrollan en las plazoletas incluyen la instalación de nuevo equipamiento urbano, vegetación, iluminación, reconstrucción de veredas y cordones, colocación de señalización vial, demarcación de sendas peatonales y construcción de rampas de acceso, sumado a la colocación de nuevas cámaras de videovigilancia para contribuir a brindar mayor prevención en la zona.

Estas acciones forman parte del Proyecto de Regeneración Urbana de Remedios de Escalada, que también contemplaron el mejoramiento de los boulevares Rosales y 29 de Septiembre. En ese marco, actualmente se lleva a cabo la licitación de la etapa 3 de la Senda Aeróbica del Parque Central Las Colonias, que permitirá conectar el lado Este con el Oeste y, a su vez, poner en valor las inmediaciones del Puente Carretero, de la avenida Hipólito Yrigoyen, del Paseo La Carbonilla, de la Estación Remedios de Escalada, de la calle Pablo Nogués y del Pasaje Bidegain.