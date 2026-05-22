La Municipalidad de Berazategui sigue avanzando con una obra de saneamiento hidráulico y pavimentación sobre la calle 162 entre 21 A y 23, en el barrio Jacarandá. Es financiada íntegramente con inversión municipal e impulsada por la gestión del intendente Carlos Balor.

Actualmente, los trabajos se encuentran en una primera etapa de preparación del suelo y adecuación hidráulica, fundamentales para luego hacer la carpeta asfáltica. El objetivo es mejorar la circulación, el escurrimiento del agua y la calidad de vida de los vecinos y vecinas de la zona.

Francisco Iriarte, arquitecto de la Secretaría de Obras Públicas a cargo de los trabajos, explicó: “Éste fue un pedido de los vecinos, vinculado al mejorado de las calles. En esta etapa realizamos tareas de saneamiento, colocación de caños, limpieza de zanjas, desmonte y estabilización del suelo, con suelo de cal, entoscado y suelo de cemento. Luego de la emulsión y el regado, avanzaremos con la colocación de la carpeta asfáltica”.

Asimismo, Iriarte destacó que “estos trabajos permitirán mejorar el escurrimiento del agua de lluvia y brindar una mejor accesibilidad para los vecinos y vecinas del barrio Jacarandá. Estas obras forman parte del compromiso de la gestión del intendente Carlos Balor, de continuar desarrollando infraestructura en los distintos barrios de Berazategui, siguiendo el camino marcado por el Dr. Juan José Mussi”.

Para más información, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/obrasygestion.