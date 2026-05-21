Mujeres Líderes en Acción estuvo presente en el tradicional cóctel anual de Asociación Conciencia, realizado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, un encuentro que volvió a reunir a destacados referentes del ámbito empresarial, político, educativo y social con un eje central: la educación como base del desarrollo argentino.

La participación de Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción, junto a Andrea Grimaux, secretaria de la institución, marcó la presencia de Quilmes en una de las convocatorias institucionales más relevantes del calendario social y educativo del país.

El encuentro de Asociación Conciencia se ha consolidado como un espacio de diálogo y compromiso público, convocando a líderes de distintos sectores para debatir los desafíos de la educación, la formación ciudadana y el rol de la sociedad civil en la construcción de futuro. En ediciones recientes, el evento reunió a más de 300 líderes políticos y empresariales y fue presentado como una instancia de recaudación y reflexión sobre la urgencia educativa argentina.

Asociación Conciencia es una organización de la sociedad civil con una extensa trayectoria en educación, participación ciudadana y fortalecimiento democrático. Su misión institucional es acompañar procesos de aprendizaje y desarrollo de habilidades a través de propuestas educativas y comunitarias que fortalezcan la convivencia democrática.

En ese marco, Mujeres Líderes en Acción compartió una noche de intercambio junto a Silvana Vives, presidenta de Asociación Conciencia, y Juan Manuel Fernández, director ejecutivo de la entidad, reafirmando el valor de tender puentes entre organizaciones que trabajan por el desarrollo social, educativo, comunitario y productivo.

“Para Mujeres Líderes en Acción fue un honor participar de este encuentro de altísimo nivel institucional. Estar presentes en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, junto a referentes nacionales de la educación, la empresa, la política y la sociedad civil, significa también llevar la voz de Quilmes a los grandes espacios donde se piensa el futuro del país”, expresó Sandra Torres, presidenta de Mujeres Líderes en Acción.

Desde Quilmes, Mujeres Líderes en Acción viene consolidando un trabajo sostenido orientado a visibilizar, acompañar y fortalecer a mujeres empresarias, profesionales, emprendedoras e industriales, promoviendo su crecimiento, su formación y su participación activa en redes institucionales de impacto.

La presencia de la entidad en este encuentro nacional reafirma una mirada clara: el liderazgo femenino no solo debe ocupar espacios locales, sino también integrarse a las grandes conversaciones del país, especialmente cuando se trata de educación, desarrollo, ciudadanía y futuro.

“Creemos profundamente que la educación es el punto de partida para construir una sociedad con más oportunidades. Desde Mujeres Líderes en Acción trabajamos para que más mujeres se formen, lideren, emprendan, generen empleo y participen en la vida institucional. Por eso, estar junto a Asociación Conciencia nos inspira y nos compromete a seguir construyendo redes que transformen realidades”, agregó Sandra Torres.

La participación de Mujeres Líderes en Acción en la gala anual de Asociación Conciencia representa un paso más en el posicionamiento de la institución como una organización seria, activa y con creciente presencia en ámbitos de decisión, diálogo y articulación nacional.

Quilmes estuvo presente en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires a través de Mujeres Líderes en Acción, llevando una agenda de liderazgo, compromiso, educación y desarrollo con mirada federal y vocación transformadora.