Según documentación a la que tuvo acceso El Suburbano, en las últimas horas se definió un nuevo mega proyecto deportivo (y gastronómico) en gran parte del terreno que hoy ocupa el María Auxiliadora, en Avellaneda y Belgrano, pleno Bernal Centro.

La concesión que dictaminó horas atrás la Iglesia es para la empresa propiedad del "ABC", como se lo conoce, un proyecto que hace años sentó bases en terrenos del Esandi, sobra la calle Don Bosco a metros de Belgrano. Y cuya razón social está asimilada a una entidad religiosa.

"Se trata de un espacio ocioso que llevaba muchos años con muchas dificultades para mantenerlo por los altos costos", señaló a este medio uno de los testigos de los detalles finos del acuerdo.

Así, el Instituto María Auxiliadora informó mediante un documento interno que se trata de un "proyecto de factibilidad para el desarrollo de iniciativas en los espacios que están sobre la calle Belgrano, espacio muy poco conocido por algunos,lñazpna de cancha y piletas",

Este medio conoció que la primer etapa aprobada serà concesionada a Ateneo Bernal Club (ABC) SRL, como es formalmente la razón social, "y contempla la construcción de nuevas canchas de padel y fútbol. Esta iniciativa no sólo embellecerá nuestra Casa, sino que además pondrá en valor al espacio".

El comunicado interno lleva la firma de David Brandán, director general de la Casa María Auxliadora de Bernal.