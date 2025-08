La vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, ha lanzado una dura crítica contra el gobierno nacional, donde no solo llamó a votar en contra del plan económico de Javier Milei, sino que también denunció una grave situación relacionada con el padrón electoral: el cambio de escuelas de votación para miles de bonaerenses.

"Nosotros lo que queremos es ponerle el freno a Milei", sentenció Magario, dejando en claro que la principal contienda del peronismo, al menos en su visión, es contra las políticas de la actual administración. La vicegobernadora, candidata por la tercera sección electoral, subrayó la unidad del peronismo "en contra de Milei" y enfatizó que la militancia está para "transformarle la vida a la gente", no para "sacrificarla como la están sacrificando".

Magario hizo un particular hincapié en el impacto de las medidas económicas en la provincia de Buenos Aires, destacando que "los más afectados somos los bonaerenses". Señaló que la provincia, con un 50% de su economía basada en la industria y un 39% en la producción agrícola, está sufriendo de lleno las consecuencias de la caída del trabajo, el salario, el consumo y el ingreso.

Sin embargo, uno de los puntos más álgidos fue la denuncia sobre los cambios en el padrón electoral. La vicegobernadora criticó duramente una medida que, según ella, es manejada por el gobierno nacional y que ha alterado las escuelas de votación para miles de familias, principalmente en la tercera sección. "Cómo hacés para avisarle al 80% del padrón que vota en otro lado, cuando está acostumbrada hace 20 años a ir a la misma escuela?", cuestionó Magario.

La vicegobernadora manifestó su profunda preocupación por esta situación y pidió a la ciudadanía estar atenta. "Les pido a todos, prestemos atención, pongamos mucho ojo en este tema, es muy grave lo que está sucediendo", advirtió. Este cambio, que podría generar confusión y dificultar la participación electoral, fue presentado por Magario como una maniobra que podría afectar la voluntad popular.

Ante la baja participación en los últimos comicios, Magario hizo un llamado contundente a la ciudadanía para que acuda a las urnas. "Vayan todos a votar en contra de Milei. Si lo hacen por Fuerza Patria, mejor, pero si no, que vayan", expresó, buscando movilizar a todos los sectores para que se manifiesten en las urnas.

La vicegobernadora concluyó su mensaje con un llamado a la acción y al compromiso de la gente. "Nosotros lo que queremos es ponerle el freno a Milei. Por eso hablamos de sumar fuerzas, pero de todos, de la gente. Por eso hablamos de que la gente se comprometa, que defienda sus derechos", finalizó, instando a la ciudadanía a ser protagonista en la defensa de sus propios intereses.

Datos Claves

- Cambios en los lugares de votación: La Justicia Federal ha realizado cambios significativos en los lugares de votación para las próximas elecciones en la provincia de Buenos Aires. Según el artículo, en algunos municipios, el 80% de los electores ha experimentado un cambio en su lugar de votación.

- Malestar en el peronismo: Estos cambios han generado "mucho ruido" y malestar en la gobernación bonaerense y en varios municipios. La preocupación principal es que los votantes se confundan y no sepan dónde votar, lo que podría disminuir la participación electoral.

- Motivos de los cambios: La diagramación de los lugares de votación fue realizada por el juzgado a cargo del juez Alejo Ramos Padilla. La normativa utilizada es el artículo 77 del Código Electoral Nacional. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, mencionó que se utilizó inteligencia artificial para reasignar a los votantes a lugares más cercanos.

- Estrategia de comunicación: Ante esta situación, el gobierno provincial y los intendentes planean lanzar campañas de difusión para que los ciudadanos consulten el padrón electoral y no confíen en votar en la misma escuela de siempre.

- Contexto político: Los cambios se producen en un contexto de elecciones desdobladas en la provincia de Buenos Aires y la suspensión de las elecciones primarias (PASO). El juez Ramos Padilla ya había advertido en 2024 que el desdoblamiento de las elecciones podría ser "el escenario más complejo y costoso" desde la perspectiva de la gestión electoral.

- Campaña electoral: El artículo sugiere que estos inconvenientes complican la campaña del peronismo, ya que no quieren añadir más problemas en una elección clave para el gobernador Axel Kicillof.