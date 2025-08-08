Asimismo, Mussi declaró: “Agradezco la presencia del Gobierno provincial, así como el aporte de nuestros

fiscales por el trabajo conjunto durante todos estos años; y al jefe departamental de Berazategui (Comisario Mayor Javier Garro), así como a los beneficiarios de estas cosas, como la industria y el comercio. Esto tiene una gran importancia para el trabajo de la justicia”. Y subrayó: “El gobernador Axel Kicillof nos apoya. Estos recursos que se suman a la seguridad de Berazategui son producto de un fondo que destinó la Provincia”.

La nueva adquisición comprende 100 cámaras fijas con ángulo de visión preestablecido, 36 domos móviles con rotación, inclinación y zoom; sistemas de procesamiento y almacenamiento de imágenes para los Centros de Operaciones Municipales (COM); 30 computadoras para la actualización de los puestos de observación; y licencias para la gestión integral del sistema.