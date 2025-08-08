Berazategui recibió 136 nuevas cámaras fijas y domos móviles de videovigilancia urbana que supervisarán las calles de Berazategui. El acto fue encabezado por el intendente Juan José Mussi; y el subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad de la Provincia, Andrés Escudero; y se realizó en el Complejo Cultural Municipal La Calle. Estos recursos fueron financiados por el Gobierno bonaerense, que refuerza el compromiso con el fortalecimiento de la seguridad en los municipios. El objetivo es ampliar los controles y multiplicar las capacidades de prevención del delito.
En ese marco, Escudero expresó: “Les acercamos los saludos del ministro de Seguridad, Javier Alonso, y reiteramos el compromiso del Gobierno de la Provincia en el financiamiento de la Seguridad. Estamos atravesando un momento difícil en términos de presupuesto que, además, atenta contra el mismo Estado de derecho. A pesar de eso, por decisión del gobernador Axel Kicillof, se financió una de las prioridades absolutas que tiene nuestra comunidad, que es la seguridad. Esta tecnología es fundamental para nuestra Policía y Fiscalía”.
Asimismo, Mussi declaró: “Agradezco la presencia del Gobierno provincial, así como el aporte de nuestros
fiscales por el trabajo conjunto durante todos estos años; y al jefe departamental de Berazategui (Comisario Mayor Javier Garro), así como a los beneficiarios de estas cosas, como la industria y el comercio. Esto tiene una gran importancia para el trabajo de la justicia”. Y subrayó: “El gobernador Axel Kicillof nos apoya. Estos recursos que se suman a la seguridad de Berazategui son producto de un fondo que destinó la Provincia”.
La nueva adquisición comprende 100 cámaras fijas con ángulo de visión preestablecido, 36 domos móviles con rotación, inclinación y zoom; sistemas de procesamiento y almacenamiento de imágenes para los Centros de Operaciones Municipales (COM); 30 computadoras para la actualización de los puestos de observación; y licencias para la gestión integral del sistema.
Participaron, además, el titular de la Fiscalía Descentralizada de Berazategui, Dr. Daniel Ichazo, y los responsables de las diferentes Unidades Fiscales del distrito; y el secretario de Control Urbano municipal, Marcelo Sieczka, junto a otros integrantes del Gabinete municipal y agentes. Estuvieron presentes representantes de distintas instituciones y organizaciones locales, de la comunidad educativa, industriales y autoridades policiales, entre otros.